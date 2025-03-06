Карпин о Дугласе в сборной России: «Если можно вызвать лучшего левого защитника РПЛ, надо воспользоваться. Что значит «отрабатывает паспорт»? Не картошку же собирать»

Валерий Карпин объянил включение Дугласа Сантоса в расширенный список сборной.

– Вы включили в расширенный список сборной России Дугласа Сантоса. Есть паспорт – пускай отрабатывает?

– Что значит – «отрабатывает»? Это же не картошку собирать. Если есть возможность вызвать лучшего левого защитника РПЛ с российским паспортом, этим следует воспользоваться.

– Как дела у Антона Миранчука?

– Дела налаживаются.

– А у Федора Чалова?

– С переменным успехом.

– А у Оздоева?

– Он не входит в списки.

– На каких игровых позициях есть ограниченность выбора?

– Наверное, на всех.

– Самую проблемную назовете?

– Вы и сами знаете.

– Центральные защитники?

– Говорю же, сами знаете.

– А самая непроблемная позиция?

– Допустим, крайние нападающие. Или «восьмерки», – сказал главный тренер сборной России.