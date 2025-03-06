Карпин о Дугласе в сборной России: «Если можно вызвать лучшего левого защитника РПЛ, надо воспользоваться. Что значит «отрабатывает паспорт»? Не картошку же собирать»
Валерий Карпин объянил включение Дугласа Сантоса в расширенный список сборной.
– Вы включили в расширенный список сборной России Дугласа Сантоса. Есть паспорт – пускай отрабатывает?
– Что значит – «отрабатывает»? Это же не картошку собирать. Если есть возможность вызвать лучшего левого защитника РПЛ с российским паспортом, этим следует воспользоваться.
– Как дела у Антона Миранчука?
– Дела налаживаются.
– А у Федора Чалова?
– С переменным успехом.
– А у Оздоева?
– Он не входит в списки.
– На каких игровых позициях есть ограниченность выбора?
– Наверное, на всех.
– Самую проблемную назовете?
– Вы и сами знаете.
– Центральные защитники?
– Говорю же, сами знаете.
– А самая непроблемная позиция?
– Допустим, крайние нападающие. Или «восьмерки», – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
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