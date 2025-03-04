Агент Дугласа Сантоса: «Никогда ничего не слышал о том, что такое спортивное гражданство. Это концепция, созданная кем-то в баре или пабе, возможно»
В понедельник защитник «Зенита» вошел в расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор.
В конце февраля 30‑летний защитник был включен в расширенный список сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года.
В прошлом году Сантос получил гражданство РФ.
«Я никогда не слышал и не читал ничего о том, что такое спортивное гражданство.
Это что-то, созданное в каком-то вселенском комитете? Это концепция, возможно, созданная кем-то в баре или пабе», – сказал представитель игрока Тьяго Фрейтас.
«Если Дуглас не сыграет за Россию, то может через ФИФА вернуться в сборную Бразилии. Тогда он уже не сможет играть за нашу сборную и будет считаться легионером». Спортивный юрист о Сантосе
Дуглас Сантос – в расширенных списках Бразилии и России. Кого выберет?
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