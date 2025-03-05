Брат Эрмосо о деле Рубиалеса: «Дженнифер выскажется, когда суд вынесет окончательное решение. Надеюсь, что еще многое вскроется»
В феврале прошел суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшим футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).
Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро. Дженнифер оспорит этот вердикт.
«Я надеюсь, что еще многое вскроется. Я не говорю ничего конкретного, но многое стало известно в результате того, что произошло, и я надеюсь, что еще многое вскроется.
Была подана апелляция, и когда все закончится и будет вынесено окончательное решение, мы выскажемся об этом. Это судебные дела, я не собираюсь вмешиваться, потому что сейчас не моя очередь, и сейчас не тот день и не то время.
В день вынесения окончания судебного решения она [Дженнифер] выскажется, или, если она захочет, выскажусь я», – сказал Рафаэль Эрмосо.
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