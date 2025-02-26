Бонмати о приговоре Рубиалесу за поцелуй Эрмосо: «Надеюсь, это дело изменит Испанию и наш футбол, поможет добиться уважения прав женщин. Гордимся, что продолжаем менять общество»

Айтана Бонмати надеется, что дело Рубиалеса повлияет на футбол и общество.

Напомним, бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) поцеловал футболистку сборной Испании в губы во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года.

По итогам разбирательства суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро. Адвокат футболистки позднее заявил , что Эрмосо намерена подать апелляцию.

«Все знают, что происходило в последние месяцы и годы. Приговор справедлив, это хорошие новости, и команда чувствует то же самое. Меня удивило, что приговор не был связан с принуждением, но судебный процесс послужил определенной цели.

Мы все счастливы. Мы хорошо показывали себя на поле и поддерживали нашего партнера по команде. Мы упорно сражались и знаем, что все, что мы сделали, было не напрасно.

Надеюсь, это дело изменит нашу страну и наш футбол, и нас будут больше уважать как футболисток. Но это глобальна проблема, и я не хочу сказать только о футболистках – думаю, такое случается и в других сферах. Я надеюсь, что это дело поможет всем, кто проходит через подобное. Надеюсь, это поможет добиться уважения к правам женщин.

Мы победили не только на поле, но и за его пределами. Мы постоянно боремся за свои права и за права женщин. Мы продолжаем менять общество и гордимся этим. Мы знаем, что нам приходится много страдать, и это делает нас сильнее», – сказала футболистка сборной Испании и «Барселоны».