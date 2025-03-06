«Барса» предложила де Йонгу трехлетний контракт с сохранением текущей зарплаты. В клубе настроены оптимистично и ожидают ответа в ближайшие недели

«Барса» предприняла новые шаги по продлению Френки де Йонга.

Как передает Diario Sport, Деку уже начал переговоры с агентами нидерландца по поводу продления контракта, истекающего 30 июня 2026 года.

Сообщается, что 19 февраля спортивный директор «Барселоны» встретился с агентом Али Дурсуном и передал ему новое предложение о продлении соглашения, поскольку предыдущее клуб уже считал недействительным.

Новое соглашение рассчитано на три сезона с сохранением зарплаты на текущем уровне – от 18 до 19 миллионов евро в год до уплаты налогов.

В новом контракте уже не будут предусмотрены отсроченные выплаты, которые клуб должен игроку. Речь идет о суммах, которые игрок недополучил во время пандемии коронавируса.

Клуб ожидает ответа от де Йонга в ближайшие недели, зная, что его агенту поступали серьезные предложения из АПЛ . В частности, «Арсенал » проявляет интерес к игроку.

Отмечается, что в «Барселоне» оптимистично настроены относительно будущего де Йонга. Клубу известно, что сам футболист хочет остаться. Одна из главных причин – Ханси Флик. Де Йонг доволен проектом, который строит немецкий тренер, и снова чувствует себя основным игроком.

Кроме того, важную роль играет семья игрока. Ему и его близким комфортно в Барселоне, и они хотят остаться в Каталонии.

Ранее сообщалось , что «Барса» отложила переговоры по новому контракту Френки до конца сезона.