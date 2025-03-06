«Барса» предложила де Йонгу трехлетний контракт с сохранением текущей зарплаты. В клубе настроены оптимистично и ожидают ответа в ближайшие недели
Как передает Diario Sport, Деку уже начал переговоры с агентами нидерландца по поводу продления контракта, истекающего 30 июня 2026 года.
Сообщается, что 19 февраля спортивный директор «Барселоны» встретился с агентом Али Дурсуном и передал ему новое предложение о продлении соглашения, поскольку предыдущее клуб уже считал недействительным.
Новое соглашение рассчитано на три сезона с сохранением зарплаты на текущем уровне – от 18 до 19 миллионов евро в год до уплаты налогов.
В новом контракте уже не будут предусмотрены отсроченные выплаты, которые клуб должен игроку. Речь идет о суммах, которые игрок недополучил во время пандемии коронавируса.
Клуб ожидает ответа от де Йонга в ближайшие недели, зная, что его агенту поступали серьезные предложения из АПЛ. В частности, «Арсенал» проявляет интерес к игроку.
Отмечается, что в «Барселоне» оптимистично настроены относительно будущего де Йонга. Клубу известно, что сам футболист хочет остаться. Одна из главных причин – Ханси Флик. Де Йонг доволен проектом, который строит немецкий тренер, и снова чувствует себя основным игроком.
Кроме того, важную роль играет семья игрока. Ему и его близким комфортно в Барселоне, и они хотят остаться в Каталонии.
Ранее сообщалось, что «Барса» отложила переговоры по новому контракту Френки до конца сезона.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий