Продление контракта де Йонга с «Барсой» отложили до конца сезона. Хавбека выставят на продажу, если не договорятся (Marca)

Продление контракта Френки де Йонга с «Барселоной» отложено до конца сезона.

По данным Marca, несмотря на недавнюю встречу агента игрока Али Дурсуна и спортивного директора «Барсы» Деку , никакого прогресса в переговорах о контракте достигнуто не было. В конечном счете обе стороны решили, что сейчас не время для обсуждений и что переговоры возобновятся в конце сезона или ввиду спортивных причин.

Отмечается, что сам полузащитник не хотел бы торопиться с решением. Он намерен посмотреть, какова его нынешняя роль в команде, когда он снова чувствует себя хорошо физически, и действительно ли Ханси Флик готов ему доверять. Кроме того, он хотел бы увидеть, какие предложения могут ему поступить. Действующий контракт игрока заканчивается в июне 2026 года.

Как пишет Marca, «Барселона » хочет избежать как раз последнего, поэтому окончательное решение будет принято этим летом. Если нидерландец не согласится продлить контракт, его выставят на продажу, чтобы получить за него деньги.