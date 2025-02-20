Продление контракта де Йонга с «Барсой» отложили до конца сезона. Хавбека выставят на продажу, если не договорятся (Marca)
По данным Marca, несмотря на недавнюю встречу агента игрока Али Дурсуна и спортивного директора «Барсы» Деку, никакого прогресса в переговорах о контракте достигнуто не было. В конечном счете обе стороны решили, что сейчас не время для обсуждений и что переговоры возобновятся в конце сезона или ввиду спортивных причин.
Отмечается, что сам полузащитник не хотел бы торопиться с решением. Он намерен посмотреть, какова его нынешняя роль в команде, когда он снова чувствует себя хорошо физически, и действительно ли Ханси Флик готов ему доверять. Кроме того, он хотел бы увидеть, какие предложения могут ему поступить. Действующий контракт игрока заканчивается в июне 2026 года.
Как пишет Marca, «Барселона» хочет избежать как раз последнего, поэтому окончательное решение будет принято этим летом. Если нидерландец не согласится продлить контракт, его выставят на продажу, чтобы получить за него деньги.
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