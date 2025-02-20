  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Продление контракта де Йонга с «Барсой» отложили до конца сезона. Хавбека выставят на продажу, если не договорятся (Marca)
5

Продление контракта де Йонга с «Барсой» отложили до конца сезона. Хавбека выставят на продажу, если не договорятся (Marca)

Продление контракта Френки де Йонга с «Барселоной» отложено до конца сезона.

По данным Marca, несмотря на недавнюю встречу агента игрока Али Дурсуна и спортивного директора «Барсы» Деку, никакого прогресса в переговорах о контракте достигнуто не было. В конечном счете обе стороны решили, что сейчас не время для обсуждений и что переговоры возобновятся в конце сезона или ввиду спортивных причин.

Отмечается, что сам полузащитник не хотел бы торопиться с решением. Он намерен посмотреть, какова его нынешняя роль в команде, когда он снова чувствует себя хорошо физически, и действительно ли Ханси Флик готов ему доверять. Кроме того, он хотел бы увидеть, какие предложения могут ему поступить. Действующий контракт игрока заканчивается в июне 2026 года.

Как пишет Marca, «Барселона» хочет избежать как раз последнего, поэтому окончательное решение будет принято этим летом. Если нидерландец не согласится продлить контракт, его выставят на продажу, чтобы получить за него деньги.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoБарселона
logoФренки де Йонг
logoЛа Лига
logoДеку
деньги
logoХанс-Дитер Флик
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Йонг счастлив в «Барсе» и чувствует себя важной частью проекта при Флике. Переговоры о новом контракте начнутся весной (Mundo Deportivo)
3016 февраля, 09:51
«Барса» планирует продлить контракты Ямаля, Рафиньи и Кунде. Решение по де Йонгу примут по итогам сезона
2015 февраля, 08:49
Флик просит боссов «Барсы» продлить контракт с де Йонгом. Тренер видит хавбека важной частью проекта
737 февраля, 10:43
Главные новости
Ричардс о матче «Реала» и «Сити»: «Мужчины победили мальчиков. «Мадрид» был просто великолепен, а «горожане» – плохи с мячом и без него»
49 минут назад
Этот русский вратарь сыграл всего 1 матч в Серии А. Знаете, кто это?
28 минут назадСпецпроект
Мбаппе о том, что Зидан посетил матч «Реала» с «Ман Сити»: «Если моя игра заставила его улыбнуться, то я самый счастливый ребенок в мире. Зизу – мой кумир»
931 минуту назад
Шмейхель об «МЮ»: «Мы становимся хуже, было много тренеров, но нет руководства сверху. Аморим производит впечатление сильного лидера. Проблема в том, что изменить состав сейчас невозможно»
4сегодня, 16:28
«МЮ» через 2 дня после смерти сотрудницы Фиппс, работавшей в клубе 56 лет, связался с ее родственниками, чтобы обсудить ситуацию с абонементами Кэт. В клубе заявили, что не пытались их отозвать
17сегодня, 16:26
«Когда видишь девушку в клубе, хочешь ее трахнуть. Сегодня так же: надо трахнуть соперника. Хер должен быть вот таким!» Тренер «Шатору» и клуб извинились за видео предматчевой установки
75сегодня, 16:24Фото
Акинфеев об уходе костяка ЦСКА: «Полгода мы держались на плаву. Обыграли «Реал» дважды. С 2019-го меняем составы – ничего не происходит»
22сегодня, 16:12
Лига Европы. Стыковые матчи. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у ФКСБ, «Рома» примет «Порту», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Мидтьюлландом»
8сегодня, 16:07
Товарищеский матч. «Спартак» вырвал победу у «Торпедо» благодаря голу Солари
76сегодня, 15:54
«Реал» оправдывал Беллингема словами Роналду о разнице между выражениями fuck off и fuck you. Дисциплинарный комитет не убедили доводы клуба
45сегодня, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» принимает «Аль-Раэд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома и «Аль-Иттихад» Бензема – в субботу
12 минут назадLive
Более 200 фанатов «Челси» организуют протест против владельцев клуба. Они недовольны подбором игроков и планируют вывесить баннеры перед матчем с «Саутгемптоном»
17 минут назад
Вратарь «Интера» Зоммер может пропустить месяц из-за перелома пальца руки
41 минуту назад
Матч за Суперкубок Армении перенесли из-за снегопада. Новую дату объявят дополнительно
51 минуту назад
Ловчев об отношении европейских футбольных союзов к России: «Они не переобуются, но их переобуют. Инфантино и Чеферин – марионетки в руках политиков»
552 минуты назад
Антони о «Бетисе»: «Здесь я нашел себя, просыпаюсь и засыпаю с улыбкой каждый день. Город здесь лучше, солнце тоже очень помогает»
10сегодня, 16:13
Лига конференций. Стыковые матчи. «Бетис» примет «Гент», «Хайденхайм» против «Копенгагена»
5сегодня, 16:07
Мбаппе нравится, что их с Винисиусом, Беллингемом и Родриго называют «Фантастической четверкой»: «Да, мы играем лучше с каждым днем и приносим жертвы, которых требует Анчелотти»
7сегодня, 15:58
Слот о Нуньесе против «Виллы»: «Я могу принять любой промах, особенно от игрока, который забил 2 важных гола «Брентфорду». Но это засело у него в голове, об этом я хочу поговорить с ним»
4сегодня, 15:46
Депутат Милонов: «Исходя из побед, Санкт-Петербург можно назвать футбольной столицей России. Но мне бы хотелось, чтобы там было больше команд»
16сегодня, 15:30