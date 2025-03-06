«Барса» хочет продлить контракт со Шченсным на год. Предложение сделают после завершения сезона

Войчех Шченсны может остаться в «Барселоне» еще на сезон.

По информации Marca, каталонский клуб намерен продлить контракт с 34-летним вратарем на один год. Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик и руководители спортивного отдела высказывали эту идею сразу после подписания польского игрока, но решили проявить осторожность в этом вопросе.

Ключевым моментом для Флика было то, чтобы Шченсны набрал хорошую физическую форму и пробился в стартовый состав. Голкипер это сделал, и сейчас в «Барселоне» довольны его игрой. Матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (1:0) еще сильнее укрепил доверие клуба к игроку.

Исходя из этого, «блауграна» решила придерживаться первоначального плана и предложить Войчеху новое соглашение. Клуб сделает официальное предложение после завершения сезона.