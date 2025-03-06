Анри напомнил о Кркиче, говоря о давлении на Ямаля в 17 лет: «Люди забывают, что это ребенок, который из никому не известного парня превратился в того, кого все считают талантом»

Тьерри Анри высказался о ранней популярности Ламина Ямаля.

Бывший форвард «Барселоны» и «Арсенала» в программе CBS Sports порекомендовал посмотреть документальный фильм о Бояне Кркиче , в котором испанец рассказывает о тревоге, которую он переживал, когда оказался в первой команде «Барсы» в 17 лет.

«Можно увидеть, что с тобой может случиться, когда ты молод и не знаешь, как со всем этим справиться. Все происходит очень быстро. Он потерялся из-за тревожности и нежелания быть в центре внимания.

Это то, чего люди иногда не понимают и даже не хотят понимать. Они видят тебя там, ты играешь – и забывают, что это всего лишь ребенок, который из никому не известного парня вдруг превратился в того, кого все считают талантом. А он, кстати, действительно талантлив», – сказал Анри .

Француз уточнил, что с Ямалем не обязательно должно произойти то же самое. Его единственное намерение – показать, что «это уже встречалось раньше».