Тер Стеген объявил о расставании с женой – они в браке с 2017 года. У пары двое детей

Марк-Андре тер Стеген объявил о расставании с женой.

«Всем привет. После тщательных размышлений мы с Дани решили пойти разными путями.

Как вы можете себе представить, это решение далось нам нелегко, но мы оба считаем, что это лучший шаг для нас. Наша общая цель – сделать все возможное, чтобы наши дети и дальше жили в обстановке любви и стабильности. Мы по-прежнему стремимся работать сообща как родители и относиться друг к другу с уважением и признательностью, как это было всегда.

Мы убедительно просим вас с пониманием и уважением отнестись к нашей конфиденциальности, особенно к конфиденциальности наших детей. Спасибо», – написал вратарь «Барселоны».

Тер Стеген и архитектор Даниэла Йеле состоят в браке с 2017 года. У пары двое общих детей: четырехлетний Бен и годовалый Том.