«Ни одна датская команда не будет играть против России, пока конфликт продолжается. Беларусь также должна быть исключена». Менеджер DBU об отстранении
Об этом заявил менеджер по коммуникациям Датского футбольного союза (DBU) Фредерик Палле Педерсен.
– Недавно генеральный секретарь РФС говорил, что в Дании хотят, чтобы российский футбол «страдал». Какова позиция DBU?
– Позиция DBU давно сформирована, и она выглядит следующим образом. С начала конфликта на Украине российский футбол был исключен из международных соревнований. Это решение было принято в 2022 году УЕФА и ФИФА, это решение поддержал DBU.
ФИФА и УЕФА были одними из первых международных организаций, которые приостановили участие российских сборных и клубов в международных турнирах после начала конфликта.
Представители DBU на общем собрании в марте 2022 года приняли резолюцию в поддержку украинского футбола и его игроков. Датские национальные сборные несколько раз выходили на поле в форме с флагами Дании, Украины и стран-соперников, чтобы выразить солидарность с Украиной. Мужская и женская национальные сборные отказались от красных игровых футболок в марте 2022 года в пользу футболок, созданных для поддержки работы ЮНИСЕФ на Украине.
В начале октября 2023 года УЕФА предложил разрешить участие российских юношеских команд (до 17 лет) при соблюдении определенных условий, включая нейтралитет. Этот пункт вызвал протест и был отозван.
Ни одна датская футбольная команда не будет играть против России, пока конфликт продолжается. Независимо от формата турнира DBU не примет участия в соревнованиях с российским участием. Датский футбол поддерживает решения МОК, УЕФА и ФИФА о запрете участия российских команд в международных турнирах и отборочных матчах.
DBU подчеркивает, что Беларусь также должна быть исключена из международного футбола, поскольку страна способствует конфликту. Если Беларусь не будет отстранена, DBU поднимет этот вопрос в УЕФА и ФИФА, – сказал Педерсен.
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