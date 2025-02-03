«Дания и Румыния говорят: «Вы должны страдать». Это из тех, от кого я лично слышал». Генсек РФС Митрофанов о нежелании допускать Россию к турнирам
Максим Митрофанов рассказал о нежелании двух стран возвращать Россию к турнирам.
– Назовите страну, которая больше остальных выступает против возвращения России на международные соревнования.
– Кроме той, которая в УЕФА не входит? С достаточно жесткой позицией выступали, например, Дания и Румыния. Это из тех, от кого я лично слышал.
– Как это проявляется?
– У них категоричная позиция: нет и все.
– Чем они это объясняют?
– Ничем. Говорят: «Вы должны страдать», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Максим Митрофанов: «Противников возвращения России много, но сторонников больше. Но как только вопрос выносится, они начинают молчать»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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