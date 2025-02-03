«Дания и Румыния говорят: «Вы должны страдать». Это из тех, от кого я лично слышал». Генсек РФС Митрофанов о нежелании допускать Россию к турнирам

Максим Митрофанов рассказал о нежелании двух стран возвращать Россию к турнирам.

– Назовите страну, которая больше остальных выступает против возвращения России на международные соревнования.

– Кроме той, которая в УЕФА не входит? С достаточно жесткой позицией выступали, например, Дания и Румыния . Это из тех, от кого я лично слышал.

– Как это проявляется?

– У них категоричная позиция: нет и все.

– Чем они это объясняют?

– Ничем. Говорят: «Вы должны страдать», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Максим Митрофанов: «Противников возвращения России много, но сторонников больше. Но как только вопрос выносится, они начинают молчать»