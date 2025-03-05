  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Севикян о травме Тюкавина: «Наверное, есть связь с игрой в холодную погоду на плохих полях. Это мешает»
10

Севикян о травме Тюкавина: «Наверное, есть связь с игрой в холодную погоду на плохих полях. Это мешает»

Эдгар Севикян связал травму Константина Тюкавина с игрой в холод на плохом поле.

– У Тюкавина травма «крестов».

– Не знаю, с чем связана травма. Наверное, есть связь с тем, что мы играем в холодную погоду на плохих полях. 

Конечно, плохая погода и поля мешают нам, но мы настраиваемся на победу, чтобы выжать максимум по качеству и результату.

– Как вам погода в Махачкале?

– Не ожидали, что там будет так холодно. У меня такого еще не было, не чувствовались пальцы. 

Мы играем в футбол, поэтому надо стараться показывать максимум вне зависимости от условий. Конечно, очень сильно повлияло, было неудобно играть из-за снега. 

Мы уже забыли этот матч, ждем следующий, – сказал полузащитник «Локомотива» Севикян.

У Тюкавина травма крестов. Ужас

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoКонстантин Тюкавин
logoСоветский спорт
logoЭдгар Севикян
logoЛокомотив
logoДинамо Махачкала
logoДинамо Москва
logoтравмы
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тюкавина прооперируют 6 марта в Германии. Форвард «Динамо» порвал «кресты» и выбыл на полгода («СЭ»)
604 марта, 13:43
Кресты Тюкавина пугают, как 20 лет назад – тогда сломался молодой Сычев
583 марта, 20:20
«Динамо» обратилось в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Ростовом» после падения Тюкавина («СЭ»)
263 марта, 17:31
У Тюкавина травма крестов. Ужас
793 марта, 14:57
Главные новости
Любите коэффициенты, цифры и статистику в киберспорте? Тогда приходите к нам работать автором в раздел «Ставки»!
5 минут назадВакансия
Денисов о молодых игроках: «Если 2007 год не тянет Вторую лигу, как можно Семаку брать его? А вы хотите, чтобы они играли за чемпионство»
620 минут назад
Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» сыграет с «Копенгагеном», «Бетис» примет «Виторию», «Фиорентина» встретится с «Панатинаикосом»
30 минут назад
Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Тоттенхэм» сыграет с АЗ, «Фенербахче» Моуринью примет «Рейнджерс», «Рома» – «Атлетик»
13сегодня, 08:01
«Атлетико» – главный клуб Европы по информированию о редких заболеваниях. Вот почему это важно
сегодня, 07:00Спецпроект
Мовсисян о Лос-Анджелесе: «Люди более позитивные, важно, чтобы всегда было солнечно. В Москве очень много снега, но рестораны лучше»
21сегодня, 06:50
«ПСЖ» с 28 ударами проиграл «Ливерпулю», 885-й гол Овечкина, победа «Барсы» в меньшинстве, «Бавария» разнесла «Байер», бан Фонсеки на 9 месяцев, Денисов разбомбил академию «Зенита» и другие новости
14сегодня, 06:10
У Рафиньи больше всех голевых действий в ЛЧ с начала 2024-го – 12+5 в 13 играх
43сегодня, 05:38
Рассказов мог уехать в Европу: «Были предметные разговоры с «Аугсбургом», стопроцентные варианты с «Венецией» и клубом-бустером, откуда пачками уезжают в большие команды»
30сегодня, 05:25
В 2009-м «Рубин» опрокинул «Барсу» Гвардиолы в ЛЧ. Вспоминаем все матчи российских клубов на «Камп Ноу»
сегодня, 05:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Малышев о трансферах «Спартака»: «Нет такого, чтобы спортдиректору давали 30 млн и трать их, как хочешь. Формируется задача под трансферное окно, далее расставляются приоритеты»
9 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Кадисией», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в пятницу
47 минут назад
Рафинья об 1:0 с «Бенфикой»: «И ничья стала бы для «Барсы» хорошим результатом. Будут еще более трудные матчи, в которых придется терпеть»
4сегодня, 07:55
Окишор считает, что «Динамо» станет чемпионом в этом сезоне РПЛ: «Отправлю родителей в путешествие, куда они захотят»
13сегодня, 07:23
Гаврилов о Мостовом: «Тренер — очень серьезная работа. Надо трудиться, изучать психологию, отношение к людям. Пусть попробует и почувствует, что это такое»
15сегодня, 07:02
«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
5сегодня, 06:37
Грулев о карьере в Европе: «Не вижу смысла ехать в клуб-середняк из условной Сербии на худшие финансовые и бытовые условия. РПЛ просто сильнее»
12сегодня, 05:53
«Ливерпуль» обыграл французский клуб в гостях в еврокубках впервые за 6 матчей
5сегодня, 05:13
Педри перед ответным матчем с «Бенфикой»: «Будем играть на ничью – можем проиграть. «Барса» дома должна играть на победу. Нужно забыть, что ведем в противостоянии»
9сегодня, 04:37
Кейн о 3:0 с «Байером»: «После удаления стало ясно, что все складывается в пользу «Баварии». Три мяча – отличный результат»
3сегодня, 04:23