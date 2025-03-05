Севикян о травме Тюкавина: «Наверное, есть связь с игрой в холодную погоду на плохих полях. Это мешает»
Эдгар Севикян связал травму Константина Тюкавина с игрой в холод на плохом поле.
– У Тюкавина травма «крестов».
– Не знаю, с чем связана травма. Наверное, есть связь с тем, что мы играем в холодную погоду на плохих полях.
Конечно, плохая погода и поля мешают нам, но мы настраиваемся на победу, чтобы выжать максимум по качеству и результату.
– Как вам погода в Махачкале?
– Не ожидали, что там будет так холодно. У меня такого еще не было, не чувствовались пальцы.
Мы играем в футбол, поэтому надо стараться показывать максимум вне зависимости от условий. Конечно, очень сильно повлияло, было неудобно играть из-за снега.
Мы уже забыли этот матч, ждем следующий, – сказал полузащитник «Локомотива» Севикян.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
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