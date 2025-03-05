Севикян о травме Тюкавина: «Наверное, есть связь с игрой в холодную погоду на плохих полях. Это мешает»

Эдгар Севикян связал травму Константина Тюкавина с игрой в холод на плохом поле.

– У Тюкавина травма «крестов».

– Не знаю, с чем связана травма. Наверное, есть связь с тем, что мы играем в холодную погоду на плохих полях.

Конечно, плохая погода и поля мешают нам, но мы настраиваемся на победу, чтобы выжать максимум по качеству и результату.

– Как вам погода в Махачкале?

– Не ожидали, что там будет так холодно. У меня такого еще не было, не чувствовались пальцы.

Мы играем в футбол, поэтому надо стараться показывать максимум вне зависимости от условий. Конечно, очень сильно повлияло, было неудобно играть из-за снега.

Мы уже забыли этот матч, ждем следующий, – сказал полузащитник «Локомотива » Севикян .

У Тюкавина травма крестов. Ужас