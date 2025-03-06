Экс-судья Фернандес об удалении Кубарси: «Он сбивает Павлидиса, у которого есть все, чтобы забить. Арбитр понял все правильно»
Экс-судья Павел Фернандес согласен с удалением Пау Кубарси в игре Лиги чемпионов.
«Барселона» обыграла «Бенфику» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 22-й минуте судья Феликс Цвайер удалил 18-летнего защитника «Барсы» Пау Кубарси, который пытался помешать убегавшему к воротам Эвангелосу Павлидису и в подкате сбил форварда.
«Каталонский центральный защитник сбивает Павлидиса, будучи последним игроком, когда у грека есть все, чтобы забить.
Немецкий судья понял все правильно», – написал бывший арбитр Фернандес в соцсетях.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Павела Фернандеса
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