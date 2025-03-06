Экс-арбитр Итурральде о наступе Баррейро на голень Иньиго: «Игрок «Бенфики» сразу поднял ногу. Безрассудное действие, очевидная желтая»

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил фол Леандро Баррейро на Иньиго Мартинесе.

На 45-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов полузащитник «Бенфики» наступил на голень защитнику «Барселоны», выбивавшему у него мяч в подкате. Главный судья матча Феликс Цвайер показал Баррейро желтую карточку, ВАР не стал приглашать арбитра к монитору.

«По-моему, это безрассудное действие и очевидная желтая. Игрок «Бенфики» наступает на ногу Иньиго и вместо того, чтобы давить ногой, поднимает ее.

Если бы наступ был более сильным и продолжительным, можно было бы говорить о серьезном нарушении правил на красную карточку», – сказал бывший арбитр Ла Лиги .