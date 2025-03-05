18-летний Кубарси – самый молодой игрок, удаленный в плей-офф ЛЧ. Защитник «Барсы» получил красную на 22-й в матче с «Бенфикой»
Пау Кубарси установил антирекорд плей-офф Лиги чемпионов.
«Барселона» играет на выезде с «Бенфикой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, перерыв).
На 22-й минуте судья Феликс Цвайер удалил 18-летнего защитника Пау Кубарси, который пытался помешать убегавшему к воротам Эвангелосу Павлидису и в подкате сбил форварда.
Кубарси в 18 лет и 42 дня стал самым молодым футболистом в истории, удаленным в плей-офф турнира.
Рекорд с учетом группового этапа принадлежит Селестину Бабаяро («Андерлехт») – его удалили в 16 лет и 86 дней в 1994 году.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Mister Chip в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости