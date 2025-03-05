18-летний Кубарси – самый молодой игрок, удаленный в плей-офф ЛЧ. Защитник «Барсы» получил красную на 22-й в матче с «Бенфикой»

Пау Кубарси установил антирекорд плей-офф Лиги чемпионов.

«Барселона » играет на выезде с «Бенфикой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, перерыв).

На 22-й минуте судья Феликс Цвайер удалил 18-летнего защитника Пау Кубарси , который пытался помешать убегавшему к воротам Эвангелосу Павлидису и в подкате сбил форварда.

Кубарси в 18 лет и 42 дня стал самым молодым футболистом в истории, удаленным в плей-офф турнира.

Рекорд с учетом группового этапа принадлежит Селестину Бабаяро («Андерлехт ») – его удалили в 16 лет и 86 дней в 1994 году.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.