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18-летний Кубарси – самый молодой игрок, удаленный в плей-офф ЛЧ. Защитник «Барсы» получил красную на 22-й в матче с «Бенфикой»

Пау Кубарси установил антирекорд плей-офф Лиги чемпионов.

«Барселона» играет на выезде с «Бенфикой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, перерыв).

На 22-й минуте судья Феликс Цвайер удалил 18-летнего защитника Пау Кубарси, который пытался помешать убегавшему к воротам Эвангелосу Павлидису и в подкате сбил форварда.

Кубарси в 18 лет и 42 дня стал самым молодым футболистом в истории, удаленным в плей-офф турнира.

Рекорд с учетом группового этапа принадлежит Селестину БабаяроАндерлехт») – его удалили в 16 лет и 86 дней в 1994 году.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Mister Chip в X
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