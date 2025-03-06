Хавбек «Бенфики» Баррейро за наступ на голень Иньиго получил желтую в конце 1-го тайма матча с «Барселоной»
Игрока «Бенфики» не удалили за грубый фол на Иньиго Мартинесе.
На 45-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов Леандро Баррейро наступил на голень защитнику «Барселоны», выбивавшему у него мяч в подкате.
Главный судья матча Феликс Цвайер показал хавбеку «Бенфики» желтую карточку, ВАР не стал приглашать арбитра к монитору. Иньиго также получил предупреждение за бурную реакцию в этом эпизоде.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, второй тайм).
Изображения: кадры из трансляции Movistar
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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