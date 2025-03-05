Александр Мостовой: «Лицензия получена, мой звездный час настал, на путь нелегкий тренерский «Царь» наконец-то встал!»

Александр Мостовой стихами отреагировал на получение тренерской лицензии.

4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака », Сельты» и сборной России завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в высшей лиге. Сегодня ему вручили документы .

«Лицензия получена,

Мой звездный час настал,

На путь нелегкий тренерский

«Царь» наконец-то встал!» – написал Мостовой в сторис инстаграма.

Фото: instagram.com/stories/aleksandr_mostovoy_10