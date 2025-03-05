Александр Мостовой: «Лицензия получена, мой звездный час настал, на путь нелегкий тренерский «Царь» наконец-то встал!»
Александр Мостовой стихами отреагировал на получение тренерской лицензии.
4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака», Сельты» и сборной России завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в высшей лиге. Сегодня ему вручили документы.
«Лицензия получена,
Мой звездный час настал,
На путь нелегкий тренерский
«Царь» наконец-то встал!» – написал Мостовой в сторис инстаграма.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Александра Мостового
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