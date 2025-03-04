Ямаль о Флике: «Хороший человек, я многому у него научился. Он знает, что нужно каждому игроку – это заставляет уважать его как тренера»
Ламин Ямаль высоко оценил работу с Хансом-Дитером Фликом в «Барселоне».
«Он очень хороший человек, с ним всегда можно поговорить, он интересуется моими делами. Я многому у него научился – это заставляет уважать его как тренера и как человека. Вы видите его строгим, но в то же время он знает, что нужно каждому игроку в тот или иной момент.
Когда дело доходит до оборонительных концепций, Флик спрашивает меня о некоторых вещах, но про нападение он не говорит мне многого, только чтобы я наслаждался и все. Это придает уверенности», – сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
Ламин Ямаль: «Флик – один из лучших тренеров, с которыми я работал. Он пытается объяснить все»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости