Ямаль о сравнениях с Месси: «Не зацикливаюсь на том, в чем я лучше или хуже других. Играю, чтобы получать удовольствие, радовать людей и побеждать»

Ламин Ямаль высказался о сравнениях с Лионелем Месси.

«Я считаю, что главное – это сосредоточиться на себе и стараться делать все возможное для команды и для себя.

Я не из тех игроков, которые уделяют много внимания статистике – я играю, чтобы получать удовольствие, чтобы доставлять радость болельщикам и, конечно, побеждать. Я не зацикливаюсь на том,в чем я лучше или хуже кого-то», – сказал вингер «Барселоны».