  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хави Гарсия о Ямале: «Он получит «Золотой мяч», без сомнения. Меня восхищает его уверенность: Ламин всегда сохраняет спокойствие, которого я не видел ни у одного игрока»
3

Хави Гарсия о Ямале: «Он получит «Золотой мяч», без сомнения. Меня восхищает его уверенность: Ламин всегда сохраняет спокойствие, которого я не видел ни у одного игрока»

Хави Гарсия рассказал, какая черта Ламина Ямаля впечатляет его.

«Он невероятен. Что меня восхищает – и это феноменальная черта парня, который, без сомнения, получит «Золотой мяч» – так это то, что такой молодой игрок обладает таким апломбом, такой уверенностью. Он не радуется, когда у него все получается слишком хорошо, он не сильно расстраивается, всегда сохраняет спокойствие, которого я не видел ни у одного игрока.

Такого давления, как в «Барсе», нет ни в одном клубе мира. И ты это чувствуешь. Он не такой, этот парень особенный», – сказал бывший игрок «Реала», «Бенфики» и «Зенита».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
logoХави Гарсия
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Агент Захаряна: «С «МЮ» Арсен точно не сыграет. Перегрузил бедро в матче с «Леганесом», был микронадрыв. Когда вернется на поле – неизвестно»
45 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Ливерпуля», «Барселона» в гостях у «Бенфики», «Бавария» примет «Байер», «Интер» сыграет с «Фейеноордом»
13917 минут назад
«Боули вложил миллиарды в «Челси» и обвиняется в том, что тратит слишком много! Кажется, теперь я видел все». Экс-владелец «Кристал Пэлас» Джордан о критике руководства топ-клубов
821 минуту назад
Мостовой о тренерской лицензии: «Я теперь звезда, стал очень занятым, все комментарии через представителя. Если серьезно, буду рад кому-то помочь в деле, которому отдал всю жизнь»
1723 минуты назад
Киммих пока не принял, но и не отверг «топ-контракт» от «ПСЖ» до 2029 года. Переговоры с «Баварией» возобновятся в четверг
430 минут назад
Денисов об академии «Зенита»: «Насрать на ваши ЮФЛ и чемпионат России – вы должны машин выпускать в 18-19 лет, готовых игроков, которых не надо учить. А у нас 18-летний маленьким считается»
5434 минуты назад
«Бавария» и «Байер» сражаются за четвертьфинал ЛЧ! Заряжайте на игру с фрибетом 7777 рублей
41 минуту назадРеклама
Магуайр и Угарте из-за травм пропустят 1-й матч «МЮ» с «Сосьедадом»
1144 минуты назад
Агент Виртца опроверг переговоры с «Ман Сити»: «Фэйковые новости»
647 минут назад
В «Барсе» для Ямаля разработали план питания в Рамадан, чтобы минимизировать последствия дневного голодания
5750 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
17-летний Нванери – игрок февраля в «Арсенале». Хавбек забил «Ман Сити» и сделал ассист в игре с «Лестером»
211 минут назад
«МЮ» провел переговоры о новом контракте с Майну. Агенты 19-летнего полузащитника требуют повыить ему зарплату до 180000 фунтов в неделю (Daily Mail)
214 минут назад
Галактионов о тратах «Спартака» и «Зенита»: «Хорошо живут! Если есть возможность у них, надо порадоваться за коллег»
542 минуты назад
«Фейеноорд» – «Интер». Лаутаро и Тюрам в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
1548 минут назад
«Смолов – самый красивый, Дзюба – секс, Акинфеев – симпатяга». Блогер Маш Милаш о футболистах
15сегодня, 16:32
Моуринью о работе в Шотландии: «Почему бы и нет? Говорят, это лига двух команд, но главное – страсть. «Селтик» и «Рейнджерс» – большие клубы с высокими ожиданиями»
1сегодня, 16:25
Карпин об уходе из «Ростова»: «На собрании попрощался с командой, присел в номере, в котором провел 7 лет. Решение мое, а на глаза все равно наворачивались слезы»
7сегодня, 16:13
Гол Чалова пяткой признали лучшим в 23-м туре Суперлиги Греции – форвард отличился в матче с «Ламией»
3сегодня, 15:47Видео
Грулев о том, что Пиняев прочитал одну книгу в жизни: «Ничего необычного – кто-то неусидчивый, кто-то просто не любит. Читаю на сборах, понемногу на английском»
9сегодня, 15:33
«Шанхай» Слуцкого обыграл «Кавасаки» в азиатской ЛЧ – 1:0. Это лишь 2-й сухой матч «Шэньхуа» в турнире в этом сезоне
1сегодня, 15:29