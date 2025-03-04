Хави Гарсия о Ямале: «Он получит «Золотой мяч», без сомнения. Меня восхищает его уверенность: Ламин всегда сохраняет спокойствие, которого я не видел ни у одного игрока»
Хави Гарсия рассказал, какая черта Ламина Ямаля впечатляет его.
«Он невероятен. Что меня восхищает – и это феноменальная черта парня, который, без сомнения, получит «Золотой мяч» – так это то, что такой молодой игрок обладает таким апломбом, такой уверенностью. Он не радуется, когда у него все получается слишком хорошо, он не сильно расстраивается, всегда сохраняет спокойствие, которого я не видел ни у одного игрока.
Такого давления, как в «Барсе», нет ни в одном клубе мира. И ты это чувствуешь. Он не такой, этот парень особенный», – сказал бывший игрок «Реала», «Бенфики» и «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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