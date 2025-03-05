Ямаль о стиле игры: «Смотря матчи, я хочу видеть игроков, которые идут в обводку. Это то, к чему я стремлюсь, чтобы люди смотрели зрелищный футбол»

Ламин Ямаль высказался о своем стиле игры.

«Когда я смотрю матч другой команды, я хочу получать удовольствие, хочу видеть игроков, которые идут в обводку... Это то, к чему я стремлюсь, когда люди приходят на стадион – чтобы они видели зрелищный футбол.

В конечном итоге, если я получаю удовольствие, значит, и болельщики будут наслаждаться игрой», – сказал вингер «Барселоны».