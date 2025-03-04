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Самедов об обучении на тренера: «Планируем вместе с Мостовым поехать и забрать дипломы на следующей неделе. Увидите фотографии!»

Александр Самедов планирует забрать дипломы вместе с Александром Мостовым .

Самедов и Мостовой завершили обучение на тренерскую лицензию УЕФА.

«В этом году закончили обучение, получили дипломы, но их надо забрать. Планируем вместе с Александром Мостовым поехать вдвоем и забрать их на следующей неделе. Увидите фотографии!

Работа тренером? Об этом пока не думал – лицензию получили, а там посмотрим», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
logoАлександр Самедов
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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