Самедов об обучении на тренера: «Планируем вместе с Мостовым поехать и забрать дипломы на следующей неделе. Увидите фотографии!»

Александр Самедов планирует забрать дипломы вместе с Александром Мостовым .

Самедов и Мостовой завершили обучение на тренерскую лицензию УЕФА.

«В этом году закончили обучение, получили дипломы, но их надо забрать. Планируем вместе с Александром Мостовым поехать вдвоем и забрать их на следующей неделе. Увидите фотографии!

Работа тренером? Об этом пока не думал – лицензию получили, а там посмотрим», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».