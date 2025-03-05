«ПСЖ» сделал Киммиху предложение о переходе летом
Йозуа Киммих может продолжить карьеру в «ПСЖ».
Парижский клуб сделал полузащитнику «Баварии» предложение о переходе в летнее трансферное окно, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Контракт 30-летнего футболиста с мюнхенцами истекает в конце этого сезона. В конце февраля «Бавария» отозвала предложение о продлении соглашения на улучшенных условиях.
В текущем сезоне Киммих провел 23 матча в Бундеслиге, забил один гол и сделал пять результативных передач. Подробная статистика игрока доступна здесь.
«Бавария» не намерена предлагать Киммиху ни повышение зарплаты, ни подписной бонус по новому контракту
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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