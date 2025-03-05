«ПСЖ» сделал Киммиху предложение о переходе летом

Йозуа Киммих может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Парижский клуб сделал полузащитнику «Баварии» предложение о переходе в летнее трансферное окно, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Контракт 30-летнего футболиста с мюнхенцами истекает в конце этого сезона. В конце февраля «Бавария» отозвала предложение о продлении соглашения на улучшенных условиях.

В текущем сезоне Киммих провел 23 матча в Бундеслиге, забил один гол и сделал пять результативных передач. Подробная статистика игрока доступна здесь .

«Бавария» не намерена предлагать Киммиху ни повышение зарплаты, ни подписной бонус по новому контракту