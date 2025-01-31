Рафинья, Киммих, Виртц, ван Дейк, Хакими – в сборной общего этапа ЛЧ от Goal
Goal составил символическую сборную общего этапа Лиги чемпионов.
В команду, определенную по итогам восьми туров, попали:
Вратарь: Ян Зоммер («Интер»);
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Джонатан Та («Байер»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Федерико Димарко («Интер»);
Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Жоау Невеш («ПСЖ»);
Нападающие: Флориан Виртц («Байер»), Серу Гирасси («Боруссия»), Рафинья Диас («Барселона»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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