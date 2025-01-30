Рафинья, Гирасси, Салах, де Врей, Эмилиано Мартинес и Киммих – в сборной общего этапа ЛЧ от ESPN
ESPN составил символическую сборную общего этапа Лиги чемпионов.
В команду, определенную по итогам восьми туров, попали:
– вратарь: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
– защита: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Оливье Боскальи (ПСВ), Стефан де Врей («Интер»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);
– полузащита: Йозуа Киммих («Бавария»), Малик Тилльман (ПСВ), Джамал Мусиала («Бавария»);
– нападение: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Серу Гирасси («Боруссия»), Рафинья Диас («Барселона»).
Такие футболисты, как Винисиус Жуниор, Роберт Левандовски, Кристиан Пулишич и другие, были включены в число запасных.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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