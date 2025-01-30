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Рафинья, Гирасси, Салах, де Врей, Эмилиано Мартинес и Киммих – в сборной общего этапа ЛЧ от ESPN

ESPN составил символическую сборную общего этапа Лиги чемпионов.

В команду, определенную по итогам восьми туров, попали:

вратарь: Эмилиано МартинесАстон Вилла»);

защита: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Оливье Боскальи (ПСВ), Стефан де Врей («Интер»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);

полузащита: Йозуа Киммих («Бавария»), Малик Тилльман (ПСВ), Джамал Мусиала («Бавария»);

нападение: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Серу Гирасси («Боруссия»), Рафинья Диас («Барселона»).

Такие футболисты, как Винисиус Жуниор, Роберт Левандовски, Кристиан Пулишич и другие, были включены в число запасных.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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logoКристиан Пулишич
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logoЛига чемпионов УЕФА
logoСеру Гирасси
logoИнтер
logoНуну Мендеш
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
logoПСЖ
logoМилан
logoМалик Тилльман
logoРафинья Диас
logoЭмилиано Мартинес
logoВинисиус Жуниор
logoсерия А Италия
ESPN
logoСтефан де Врей
logoБавария
logoРеал Мадрид
logoАшраф Хакими
logoРоберт Левандовски
logoЙозуа Киммих
logoМохамед Салах
logoАстон Вилла
logoвысшая лига Нидерланды
logoЛиверпуль
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