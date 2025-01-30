Рафинья, Гирасси, Салах, де Врей, Эмилиано Мартинес и Киммих – в сборной общего этапа ЛЧ от ESPN

ESPN составил символическую сборную общего этапа Лиги чемпионов.

В команду, определенную по итогам восьми туров, попали:

– вратарь : Эмилиано Мартинес («Астон Вилла »);

– защита : Ашраф Хакими («ПСЖ»), Оливье Боскальи (ПСВ), Стефан де Врей («Интер»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);

– полузащита : Йозуа Киммих («Бавария»), Малик Тилльман (ПСВ), Джамал Мусиала («Бавария»);

– нападение : Мохамед Салах («Ливерпуль»), Серу Гирасси («Боруссия»), Рафинья Диас («Барселона»).

Такие футболисты, как Винисиус Жуниор, Роберт Левандовски, Кристиан Пулишич и другие, были включены в число запасных.