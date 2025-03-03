«Бавария» не намерена предлагать Киммиху ни повышение зарплаты, ни подписной бонус по новому контракту

«Бавария» не намерена улучшать условия контракта Йозуа Киммиха.

Действующее соглашение 30-летнего полузащитника «Баварии» с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Сообщалось, что стороны продолжают контактировать по вопросу его продления, однако к игроку проявляют интерес и другие клубы.

По информации журналиста Максимилиана Коха, совет «Баварии» постановил, что футболист не получит ни повышения зарплаты, ни подписного бонуса в случае подписания нового контракта. Клуб еще не представил новое предложение.

Теперь задача спортивного директора Макса Эберля – найти решение и достичь нового соглашения с Киммихом на сниженных условиях. Пока неизвестно, согласится ли на это игрок.

В текущем сезоне Киммих провел 23 матча в Бундеслиге во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Подробная статистика немецкого игрока доступна по ссылке .