Киммих интересен «ПСЖ», «Ливерпулю» и «Интеру». Продление контракта с «Баварией» не исключено, стороны продолжают контактировать
Йозуа Киммих может перейти в «ПСЖ».
Ранее стало известно, что «Бавария» отозвала предложение о новом контракте для 30-летнего полузащитника – в клубе не понимают, почему игрок продолжает колебаться.
По информации Bild, предметный интерес к хавбеку возобновил «ПСЖ». Парижане пытались подписать Йозуа еще прошлым летом, но тогда футболист отклонил предложение. Также Киммихом интересуются «Ливерпуль» и «Интер».
Продление контракта игрока с «Баварией» не исключено. Стороны продолжают контактировать.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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