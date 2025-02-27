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  • Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Гравенберх – 2-й, Тчуамени – 3-й, Киммих – 4-й, Кайседо – 7-й
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Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Гравенберх – 2-й, Тчуамени – 3-й, Киммих – 4-й, Кайседо – 7-й

FourFourTwo назвал топ-10 лучших опорных полузащитников мира.

Первое место в рейтинге занял хавбек «Манчестер Сити» Родри, а замкнул десятку Сандро Тонали из «Ньюкасла».

1. РодриМанчестер Сити», Испания)

2. Райан ГравенберхЛиверпуль», Нидерланды)

3. Орельен Тчуамени («Реал Мадрид», Франция)

4. Йозуа КиммихБавария», Германия)

5. Мартин Субименди («Реал Сосьедад», Испания)

6. Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид», Франция)

7. Мойсес Кайседо («Челси», Эквадор)

8. Хакан Чалханоглу («Интер», Турция)

9. Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия)

10. Сандро Тонали («Ньюкасл», Италия)

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: FourFourTwo
logoМойсес Кайседо
logoОрельен Тчуамени
logoМартин Субименди
logoРодри
logoЙозуа Киммих
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