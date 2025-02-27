Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Гравенберх – 2-й, Тчуамени – 3-й, Киммих – 4-й, Кайседо – 7-й
FourFourTwo назвал топ-10 лучших опорных полузащитников мира.
Первое место в рейтинге занял хавбек «Манчестер Сити» Родри, а замкнул десятку Сандро Тонали из «Ньюкасла».
1. Родри («Манчестер Сити», Испания)
2. Райан Гравенберх («Ливерпуль», Нидерланды)
3. Орельен Тчуамени («Реал Мадрид», Франция)
4. Йозуа Киммих («Бавария», Германия)
5. Мартин Субименди («Реал Сосьедад», Испания)
6. Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид», Франция)
7. Мойсес Кайседо («Челси», Эквадор)
8. Хакан Чалханоглу («Интер», Турция)
9. Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия)
10. Сандро Тонали («Ньюкасл», Италия)
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: FourFourTwo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости