Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Гравенберх – 2-й, Тчуамени – 3-й, Киммих – 4-й, Кайседо – 7-й

FourFourTwo назвал топ-10 лучших опорных полузащитников мира.

Первое место в рейтинге занял хавбек «Манчестер Сити » Родри, а замкнул десятку Сандро Тонали из «Ньюкасла ».

1. Родри («Манчестер Сити », Испания)

2. Райан Гравенберх («Ливерпуль », Нидерланды )

3. Орельен Тчуамени («Реал Мадрид», Франция)

4. Йозуа Киммих («Бавария », Германия)

5. Мартин Субименди («Реал Сосьедад», Испания)

6. Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид», Франция)

7. Мойсес Кайседо («Челси», Эквадор)

8. Хакан Чалханоглу («Интер», Турция)

9. Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия)

10. Сандро Тонали («Ньюкасл», Италия)