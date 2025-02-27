«Бавария» отозвала предложение Киммиху о продлении контракта на улучшенных условиях. В клубе устали от колебаний игрока и хотят четкого ответа

У «Баварии» кончилось терпение в ситуации с продлением Йозуа Киммиха.

Мюнхенский клуб отозвал предложение о новом контракте для 30-летнего полузащитника, сообщает Bild.

Руководство «Баварии» не понимает, почему игрок продолжает колебаться. Они хотят четкого ответа и не намерены больше обсуждать с ним условия контракта.

Утверждается, что изначально «Бавария» стремилась снизить зарплату Киммиха, но после его отличных выступлений в этом сезоне предложенное соглашение было чуть выше предыдущего. Сейчас Киммих зарабатывает примерно 20 миллионов евро в год, его нынешний договор истекает этим летом.

Отмечается, что вопрос продления не исключен окончательно. «Бавария » и Киммих продолжают диалог даже после того, как предложение было отозвано. Однако неизвестно, захочет ли клуб вернуться к прежним условиям.