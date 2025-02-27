«Бавария» отозвала предложение Киммиху о продлении контракта на улучшенных условиях. В клубе устали от колебаний игрока и хотят четкого ответа
У «Баварии» кончилось терпение в ситуации с продлением Йозуа Киммиха.
Мюнхенский клуб отозвал предложение о новом контракте для 30-летнего полузащитника, сообщает Bild.
Руководство «Баварии» не понимает, почему игрок продолжает колебаться. Они хотят четкого ответа и не намерены больше обсуждать с ним условия контракта.
Утверждается, что изначально «Бавария» стремилась снизить зарплату Киммиха, но после его отличных выступлений в этом сезоне предложенное соглашение было чуть выше предыдущего. Сейчас Киммих зарабатывает примерно 20 миллионов евро в год, его нынешний договор истекает этим летом.
Отмечается, что вопрос продления не исключен окончательно. «Бавария» и Киммих продолжают диалог даже после того, как предложение было отозвано. Однако неизвестно, захочет ли клуб вернуться к прежним условиям.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
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