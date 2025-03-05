Первый тренер Соболева о падениях форварда в матче с ЦСКА: «Симуляции не было, не понимаю критики. Александр старается и бьется»

Первый тренер Александра Соболева прокомментировал падения игрока в матче с ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Форвард петербуржцев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты. Арбитр Сергей Иванов не дал «Зениту » пенальти.

«Соболева немного прихватывал защитник ЦСКА , но отпустил. Саша не рассчитывал, что отпустит, и упал. На пенальти не тянуло, все-таки надо было постараться устоять.

За симуляции дают желтые карточки, а Соболев ее не получил. Значит, судья посчитал, что нарушение было, но оно не тянуло на пенальти.

Симуляции со стороны Соболева там не было, не понимаю критики. Он старается и бьется. Почему не критикуют тех, кто не забивал выходы один в один? Выше ворот, во вратаря – и тишина. Что Кассьерра сделал за игру? Надо обсуждать всю игру, а не два падения Соболева за пять минут до конца», – сказал Александр Горбунов.