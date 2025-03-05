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  • Экс-арбитр ФИФА Николаев о падениях Соболева с ЦСКА: «Получи он желтую за первый нырок, еще раз на это не пошел бы. Во втором эпизоде «предъявляет» Иванову – это заслуживает еще одной карточки»
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Экс-арбитр ФИФА Николаев о падениях Соболева с ЦСКА: «Получи он желтую за первый нырок, еще раз на это не пошел бы. Во втором эпизоде «предъявляет» Иванову – это заслуживает еще одной карточки»

Александр Соболев мог получить две желтых карточки в матче с ЦСКА.

Такое мнение высказал бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Форвард петербуржцев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты. Арбитр Сергей Иванов не дал «Зениту» пенальти.

– Первое падение Соболева заслуживает желтой карточки?

– Однозначно. Есть падения, которые 50 на 50, за них можно наказывать или нет. Но тут действительно очевидная попытка обмануть судью. Мяч под ногой, забивай. Да, есть контакт с игроком, есть небольшая задержка, но он падает не из‑за нее. Александр Соболев показывает нырок и доказывает свое прозвище, которое к нему прилипло и с которым он порой соглашается в соцсетях.

– А что скажете по второму моменту с падением Соболева?

– Опять же мы видим, что Соболев сам ищет контакт с ногой. Более того, если в случае с первым нырком арбитр Сергей Иванов показал бы ему желтую, то на второе бы такое действие он бы не пошел.

Во втором эпизоде еще не очень красиво, что футболист потом предъявляет претензии судье. Разведенные руки, игрок кричит на судью… Это неспортивное поведение, которое заслуживает еще одну желтую карточку.

– Распростертые руки – это «предъява» арбитру?

– Это «предъява» арбитру, который, к сожалению, в этот момент был увлечен другим нарушением со стороны Ерохина и не обратил внимание на такую «предъяву» со стороны Соболева, – сказал Николаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Соболев
logoСергей Сергеевич Иванов
logoМатч ТВ
logoАлександр Ерохин
logoЗенит
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logoЦСКА
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