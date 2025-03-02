Быстров о «Зените»: «Соболев никакой. Кассьерра не в лучших кондициях – его должен заменять Александр. В каком же он состоянии, что Семак не ставит его даже в такой ситуации»
Владимир Быстров ответил на вопрос о тратах «Зенита» и «Спартака» этой зимой.
«Тратили, значит, клубы хотят бороться за первое место. Это нормально.
Видите, в таких матчах на первое место выходит характер. У некоторых, кто выходил в составе «Зенита», нет тех качеств, которые бы позволили добиться результата.
Не было Вендела и Энрике. Кассьерра не в лучших кондициях, не знаю почему. Это бросилось в глаза. Соболев никакой. И все. Мостовой хорошо выглядел, Глушенков.
По идее, если Кассьерра уходит с поля, его должен заменять Соболев. В каком же он должен состоянии быть, что Семак не ставит его даже в такой ситуации. А когда выздоровеет Энрике, что тогда вообще будет», – сказал экс-игрок «Зенита».
Сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (0:0) в первом матче Мир РПЛ после зимней паузы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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