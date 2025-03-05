Бабаев о том, что Зделар назвал «Зенит» лучшим клубом России: «Эти слова не на пустом месте, «Зенит» – многократный чемпион последних лет. Не вижу повода в чем-то обвинить Сашу»

В ЦСКА отреагировали на слова Саши Зделара о переходе в «Зенит».

Сербский полузащитник заявил : «Уважаю ЦСКА, но «Зенит» – лучший клуб в России. Поэтому я поменял команду».

«У меня никакой реакции это не вызвало. Давайте не будем лицемерами, человек перешел на новое место работы. Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда по ряду причин меняет место работы, место жительства.

И это нормально, что человек в достаточно корректной форме по отношению к предыдущему клубу говорит о том, что теперь он защищает цвета другой команды и будет прикладывать все усилия, чтобы принести пользу уже новому клубу.

Давайте будем объективны, эти слова не на пустом месте, «Зенит » – многократный чемпион последних лет. Я не вижу здесь повода обвинить в чем-то Сашу . Он с честью отдавал всего себя, когда носил красно-синюю форму, поэтому у меня нет никаких негативных эмоций», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.