«Торино» предлагал «Зениту» Илича в конце трансферного окна. Клуб из Петербурга выбрал покупку Зделара («Спорт-Экспресс»)
«Зениту» предлагали купить Ивана Илича в конце трансферного окна.
По информации «Спорт-Экспресса», это произошло, когда от кандидатуры 23-летнего хавбека «Торино» отказался «Спартак». Красно-белые посчитали, что 20 млн евро за травматичного игрока – слишком высокая цена.
Итальянский клуб не возражал против перехода Илича, но руководство «Зенита» не стало вступать в переговоры, предпочтя купить Сашу Зделара из ЦСКА за 1,8 млн евро.
Отмечается, что его сочли предпочтительнее по ряду факторов: адаптированность к РПЛ, знание русского языка, не такой высокий уровень травматичности.
Напомним, что «Зенит» интересовался Иличем летом 2024-го – тогда в итальянских СМИ фигурировала трансферная сумма в 23 млн евро.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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