«Торино» предлагал «Зениту» Илича в конце трансферного окна. Клуб из Петербурга выбрал покупку Зделара («Спорт-Экспресс»)

«Зениту» предлагали купить Ивана Илича в конце трансферного окна.

По информации «Спорт-Экспресса», это произошло, когда от кандидатуры 23-летнего хавбека «Торино » отказался «Спартак». Красно-белые посчитали, что 20 млн евро за травматичного игрока – слишком высокая цена.

Итальянский клуб не возражал против перехода Илича , но руководство «Зенита» не стало вступать в переговоры, предпочтя купить Сашу Зделара из ЦСКА за 1,8 млн евро.

Отмечается, что его сочли предпочтительнее по ряду факторов: адаптированность к РПЛ, знание русского языка, не такой высокий уровень травматичности.

Напомним, что «Зенит » интересовался Иличем летом 2024-го – тогда в итальянских СМИ фигурировала трансферная сумма в 23 млн евро.

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