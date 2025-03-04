Бабаев о соглашении ЦСКА и «Зенита» по трансферам: «По Зделару нарушений не было. Оно существует понятийно: забирать игроков друг у друга из академий и молодежек мы не будем»

Роман Бабаев рассказал о соглашении ЦСКА и «Зенита» по трансферам.

– Зделар в «Зените», Круговой переходил в ЦСКА из Питера – джентльменского соглашения больше не существует?

– Нет, почему же? Сделка по Зделару произошла по обоюдному согласию: все три стороны – два клуба и футболист – остались удовлетворены трансферами. Ни с чьей стороны нарушений джентльменского соглашения не было.

– Это соглашение еще существует?

– Оно существует понятийно: забирать игроков друг у друга из детско-юношеских академий и молодежных команд мы не будем. Если есть интерес к какому-либо молодому игроку, мы созваниваемся с коллегами и спрашиваем, не против ли они обсуждения перехода. Очень обидно терять игрока, в которого десятилетиями вкладываешь.

Длительным соглашением защитить себя сложно: во-первых, максимальный срок контракта с игроком – три года, во-вторых, не со всеми футболистами, которые учатся в академиях, есть договоры. Это как раз почва для злоупотребления со стороны агентов.

– Фернандес, перейдя в «Зенит», не сорвал между клубами джентльменское соглашение?

– В данном случае вопросы тут надо задавать Марио , но не «Зениту» – они ничего не нарушали, – объяснил генеральный директор ЦСКА.