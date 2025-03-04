Роман Бабаев: «Максимальная стоимость трансферов ЦСКА может вырасти в 2-3 раза с возвращением в еврокубки. Но это перспектива завтрашнего, если не послезавтрашнего дня»

В ЦСКА рассказали, как возвращение в еврокубки повлияет на трансферную политику.

«Конечно, с еврокубками инвестиции в трансферы у ЦСКА станут больше. Тогда будет хоть какая-то бизнес-логика, ведь просто попадание в общий этап Лиги чемпионов гарантирует порядка 30 млн евро в доходную часть бюджета клуба. Это уже существенно и позволяет выстраивать определенную финансовую логику.

Пожалуй, с возвращением в еврокубки максимальная стоимость одного трансфера ЦСКА может вырасти в два-три раза. Но пока это перспектива завтрашнего, если не послезавтрашнего дня», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.