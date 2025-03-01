Саша Зделар: «Уважаю ЦСКА, но «Зенит» – лучший клуб в России. Поэтому я поменял команду»
– Я хорошо знаю ЦСКА. Могу сказать, что мне было легче играть против них. Если бы мы использовали свои моменты, вопросов бы не было.
Как меня приняли в «Зените»? Все хорошо. Они рады, что я здесь, я рад, что я здесь. Все супер.
– Ты сказали в интервью пресс-службе «Зенита», что когда звонит лучший клуб страны, то трудно отказаться. Насколько это правильно?
– Вы так не думаете? Я думаю, что «Зенит» – лучший клуб.
– Но ты выступал за другой большой клуб России, ЦСКА.
– Я думаю, что «Зенит» – лучший клуб в России. Я так сказал и не буду ничего менять. Поэтому я поменял команду.
– Также думал, играя за ЦСКА?
– Да. Я уважаю ЦСКА, но на данный момент «Зенит» самый лучший клуб.
– Ожидал, что болельщики ЦСКА негативно воспримут эти слова?
– Я их уважаю, они меня уважали. Вы знаете, как они меня встречали. ЦСКА и «Партизан» – это братские клубы. Но это футбол. Надо двигаться дальше, – сказал полузащитник «Зенита», перешедший в клуб из ЦСКА.
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