Бабаев о ЦСКА: «Неправильно проводить параллели с командой, выигравшей Кубок УЕФА, она абсолютно великая. Но у текущего состава точно нет нежелания или апатии»

Роман Бабаев сравнил нынешний ЦСКА с командой, выигравшей Кубок УЕФА в 2005 году.

«Нельзя обвинить ребят из нынешнего состава ЦСКА в отсутствии самоотдачи или желания. Команда, которая выигрывала Кубок УЕФА, абсолютно великая.

После финала у нас был матч со «Спартаком », и присутствовали опасения. Команда была не совсем трезвая, мягко говоря. Как не отметить такое событие? Валерий Георгиевич разрешил. Но помним, чем все закончилось, – ЦСКА уверенно обыграл «Спартак» в «Лужниках».

Это разные поколения, разные футболисты. Неправильно проводить параллели, но совершенно точно можно говорить о том, что нет нежелания или апатии со стороны текущего состава ЦСКА .

Мы видели матч с «Зенитом ». Получилась боевая игра, завершившаяся ничьей – где-то не хватило хладнокровия с реализации или исполнительского мастерства. Но точно не самоотдачи», – сказал генеральный директор московского клуба.