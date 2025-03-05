ЦСКА хочет, чтобы Акинфеев остался в структуре клуба: «Нам крайне важно, чтобы легенды российского футбола приносили пользу всему спорту в нашей стране»
В ЦСКА хотят, чтобы Игорь Акинфеев остался в структуре клуба.
«Пока, конечно, об этом говорить преждевременно, но очень надеюсь, что после завершения карьеры футболиста Игорь останется в структуре клубе.
Вопрос, кем именно, наверное, лучше задать ему, но повторюсь: клубу крайне важно, чтобы легенды не только армейского, но и российского футбола приносили пользу всему спорту в нашей стране.
Мы очень надеемся, что Игорь продолжит работу с нами», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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