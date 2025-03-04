Вилья о Ямале: «Ламин ознаменует собой целую эпоху, у него нет потолка. Мы должны помогать ему, защищать и направлять»
– Это сезон Ламина Ямаля в «Барсе», которая делает ставку на молодых игроков. Как вы думаете, что отличает его от других игроков?
– Он выдающийся игрок. Он невероятен не только из-за того, что демонстрирует на поле, но и из-за того, как долго он это делает в своем возрасте. В таком возрасте трудно быть лидером «Барсы» и сборной. Мы наблюдаем за выдающимся игроком!
Поэтому я думаю, что мы должны помогать ему. Важно, чтобы мы защищали его, чтобы мы были терпеливы, потому что он 17-летний парень. Мы должны наслаждаться им, помогать ему, направлять его и осознавать, что, несмотря на то, что он необыкновенный, и что нам повезло, что он родился в наше время и мы можем наслаждаться его игрой, ему всего 17 лет, и мы должны заботиться о нем.
Я думаю, он ознаменует собой целую эпоху. Это не я говорю, он это доказывает. Сложно сказать, где находится его потолок. Нужно подождать, чтобы увидеть, как сильно он будет прогрессировать, но я думаю, что у него нет потолка, и что он экстраординарен, – сказал бывший нападающий «Барселоны».
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