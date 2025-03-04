Шченсны о «Барселоне»: «Мой сын болел за «Реал» до приезда сюда. Он радовался наклейкам с Роналду и Мбаппе, но сейчас гораздо счастливее, когда получает Ямаля или Рафинью»

Войчех Шченсны рассказал, что его сын раньше болел за «Реал».

34-летний голкипер перешел в «Барселону » в это межсезонье.

«Скажу вам честно, мой сын болел за «Реал » до приезда сюда. Он коллекционирует наклейки, и когда у него появлялись Криштиану или Мбаппе , он был очень счастлив.

Сейчас он гораздо счастливее, когда получает Ямаля или «золотого» Рафинью », – сказал голкипер «Барселоны» Войчех Шченсны .

Шченсны о медитациях: «Делаю это в раздевалке, иногда в автобусе по дороге на матч – так я могу отключиться от шума. Многие не понимают, чем я занимаюсь, но мне вполне комфортно»