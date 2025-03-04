Шченсны о «Барселоне»: «Мой сын болел за «Реал» до приезда сюда. Он радовался наклейкам с Роналду и Мбаппе, но сейчас гораздо счастливее, когда получает Ямаля или Рафинью»
Войчех Шченсны рассказал, что его сын раньше болел за «Реал».
34-летний голкипер перешел в «Барселону» в это межсезонье.
«Скажу вам честно, мой сын болел за «Реал» до приезда сюда. Он коллекционирует наклейки, и когда у него появлялись Криштиану или Мбаппе, он был очень счастлив.
Сейчас он гораздо счастливее, когда получает Ямаля или «золотого» Рафинью», – сказал голкипер «Барселоны» Войчех Шченсны.
Шченсны о медитациях: «Делаю это в раздевалке, иногда в автобусе по дороге на матч – так я могу отключиться от шума. Многие не понимают, чем я занимаюсь, но мне вполне комфортно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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