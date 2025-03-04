Семин о Мостовом: «Отсутствие тренерского опыта может сказаться, а может и нет. Зидан тоже никогда не работал, а потом принял «Реал» и выигрывал. Александр знает футбол»

Юрий Семин поделился мнением о тренерских перспективах Александра Мостового.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России завершил обучение на тренера и получил лицензию УЕФА категории А.

«Нет сомнений в том, что Мостовой может работать тренером. Другое дело – в какой лиге? Думаю, руководители клубов в Первой лиги должны были его пригласить для работы в своих командах. Мостовой – человек, который знает футбол. А видят ли его руководители команд РПЛ у себя – вопрос к ним.

Отсутствие тренерского опыта? Он же из футбола никуда не уходил, он все время тут, поэтому опыт точно есть. Мостовой знает футбол, так что отсутствие тренерского опыта может сказаться, а может и нет. Зидан тоже никогда не работал, а потом принял «Реал» Мадрид и выигрывал. Но до этого он тоже мало работал, так что это спорный момент», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».