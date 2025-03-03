Мостовой о Сантосе: «Зачем его вызывать, если сборная России нигде не играет? В других странах с 5-миллионным населением играют жители этих государств»

Александр Мостовой высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную России.

Защитник «Зенита » попал в расширенный список сборной на мартовский сбор.

«Мы уже много раз говорили на тему натурализации. Когда вызывали Фернандеса , было оправдание, что чемпионат мира на носу, у нас была проблема с правым защитником. Паспорт в футбол не играет. Сейчас мир открыт, можно сделать несколько гражданств.

Просто в других странах с 5-миллионным населением играют жители этих государств. Зачем вызывать Сантоса , если сборная России нигде не играет?

Что касается Карпина , мол он устал. Его же никто не заставлял работать в сборной и в «Ростове». У нас что, людей нет? Сейчас уже все оправдываются», – сказал бывший полузащитник сборной России.