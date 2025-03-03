Мостовой о Сантосе: «Зачем его вызывать, если сборная России нигде не играет? В других странах с 5-миллионным населением играют жители этих государств»
Александр Мостовой высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную России.
Защитник «Зенита» попал в расширенный список сборной на мартовский сбор.
«Мы уже много раз говорили на тему натурализации. Когда вызывали Фернандеса, было оправдание, что чемпионат мира на носу, у нас была проблема с правым защитником. Паспорт в футбол не играет. Сейчас мир открыт, можно сделать несколько гражданств.
Просто в других странах с 5-миллионным населением играют жители этих государств. Зачем вызывать Сантоса, если сборная России нигде не играет?
Что касается Карпина, мол он устал. Его же никто не заставлял работать в сборной и в «Ростове». У нас что, людей нет? Сейчас уже все оправдываются», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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