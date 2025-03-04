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Козлов, Салтыков, Кисляк, Мелешин, Кокшаров, Москвичев, Зорин – в расширенном составе молодежной сборной России на матчи с Колумбией

Назван расширенный состав молодежной сборной России на ближайшие матчи.

Сборная России (игроки не старше 2004 года рождения) проведет два товарищеских матча с бронзовым призером прошедшего молодежного чемпионата Южной Америки – сборной Колумбии U20. Встречи состоятся 22 и 23 марта в Колумбии.

В расширенный состав российской команды вошли 35 футболистов:

Вратари: Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дегтев («Сочи»), Богдан МосквичевОренбург»), Михаил ЦулаяАрсенал» Тула);

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА), Станислав Бессмертный («Урал»), Никита Бозов («Балтика»), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Юрий Коледин («Спартак»), Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев (оба – «Пари НН»), Никита Лобов («Зенит»), Егор Погостнов («Локомотив»), Илья Рожков («Рубин»), Михаил Рядно («Родина»), Вадим Чурилов («Торпедо»);

Полузащитники: Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Данила Годяев, Вадим Раков, Никита Салтыков (все – «Локомотив»), Кирилл Глебов, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА), Даниил Зорин («Ахмат»), Егор Смелов, Денис Боков (оба – «Динамо» Москва), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Кучугура, Илья Ишков (оба – «Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Руслан Чобанов («Велес»), Михаил Щетинин («Факел»);

Нападающие: Александр Кокшаров («Пари НН»), Павел Мелешин («Сочи»), Кирилл Никишин («Балтика»), Даниил Моторин («КАМАЗ»), Александр Чупаев («Торпедо»).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
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logoСочи
logoВадим Раков
logoРуслан Чобанов
logoИлья Кирш
logoДмитрий Кучугура
logoИгорь Дмитриев
logoПавел Мелешин
logoДанила Годяев
logoМихаил Цулая
logoЮрий Коледин
logoЕгор Смелов
logoАлександр Дегтев
logoДаниил Моторин
logoИлья Ишков
logoАлександр Кокшаров
logoБогдан Москвичев
logoМатвей Кисляк
logoДаниил Веселов
logoСтанислав Бессмертный
logoАлександр Чупаев
logoЕгор Погостнов
logoДанила Козлов
logoНикита Лобов
logoДенис Боков
logoДжамалутдин Абдулкадыров
товарищеские матчи (сборные)
logoВадим Чурилов
logoКирилл Глебов
logoЯрослав Крашевский
logoМихаил Щетинин
logoМихаил Рядно
logoКирилл Никишин
logoИлья Рожков
logoНикита Салтыков
logoМаксим Шнапцев
logoАлексей Колтаков
logoНикита Бозов
logoДаниил Зорин
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