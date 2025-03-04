Козлов, Салтыков, Кисляк, Мелешин, Кокшаров, Москвичев, Зорин – в расширенном составе молодежной сборной России на матчи с Колумбией

Назван расширенный состав молодежной сборной России на ближайшие матчи.

Сборная России (игроки не старше 2004 года рождения) проведет два товарищеских матча с бронзовым призером прошедшего молодежного чемпионата Южной Америки – сборной Колумбии U20. Встречи состоятся 22 и 23 марта в Колумбии.

В расширенный состав российской команды вошли 35 футболистов:

Вратари: Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дегтев («Сочи»), Богдан Москвичев («Оренбург »), Михаил Цулая («Арсенал » Тула);

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА), Станислав Бессмертный («Урал»), Никита Бозов («Балтика»), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Юрий Коледин («Спартак »), Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев (оба – «Пари НН»), Никита Лобов («Зенит»), Егор Погостнов («Локомотив»), Илья Рожков («Рубин»), Михаил Рядно («Родина»), Вадим Чурилов («Торпедо»);

Полузащитники: Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Данила Годяев, Вадим Раков, Никита Салтыков (все – «Локомотив»), Кирилл Глебов, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА), Даниил Зорин («Ахмат»), Егор Смелов, Денис Боков (оба – «Динамо» Москва), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Кучугура, Илья Ишков (оба – «Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Руслан Чобанов («Велес»), Михаил Щетинин («Факел»);

Нападающие: Александр Кокшаров («Пари НН»), Павел Мелешин («Сочи»), Кирилл Никишин («Балтика»), Даниил Моторин («КАМАЗ»), Александр Чупаев («Торпедо»).