Воспитанник «Краснодара» Кокшаров о сравнениях с Холандом: «Сначала думал, что это прикольно, а сейчас вообще не нравится. Я ведь другой футболист, у меня свой путь»

Александр Кокшаров недоволен сравнениями с Эрлингом Холандом.

19-летнего воспитанника «Краснодара» называют «русским Холандом».

– Вам не надоело сравнение с Холандом?

– Его стало меньше. Может, из-за того, что я был на травме. Если начну забивать, снова будут сравнивать.

Сначала я думал, что это прикольно, а сейчас мне вообще не нравится. Я ведь другой футболист, у меня свой путь, и мне не хочется, чтобы меня сравнивали с Холандом, – сказал нападающий «Краснодара» и молодежной сборной России.

В ноябре сборная России U21 провела 3 товарищеских матча с клубами из Бразилии и во всех одержала победы. Кокшаров забил по голу в каждой игре.

За основной состав «Краснодара» в этом сезоне форвард провел один матч. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь .