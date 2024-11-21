Воспитанник «Краснодара» Кокшаров о сравнениях с Холандом: «Сначала думал, что это прикольно, а сейчас вообще не нравится. Я ведь другой футболист, у меня свой путь»
Александр Кокшаров недоволен сравнениями с Эрлингом Холандом.
19-летнего воспитанника «Краснодара» называют «русским Холандом».
– Вам не надоело сравнение с Холандом?
– Его стало меньше. Может, из-за того, что я был на травме. Если начну забивать, снова будут сравнивать.
Сначала я думал, что это прикольно, а сейчас мне вообще не нравится. Я ведь другой футболист, у меня свой путь, и мне не хочется, чтобы меня сравнивали с Холандом, – сказал нападающий «Краснодара» и молодежной сборной России.
В ноябре сборная России U21 провела 3 товарищеских матча с клубами из Бразилии и во всех одержала победы. Кокшаров забил по голу в каждой игре.
За основной состав «Краснодара» в этом сезоне форвард провел один матч. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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