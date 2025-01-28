Черчесов о недопуске России U21 к Евро-2027 и Олимпиаде: «2028 год – это немного рано. Сейчас 2025-й, может, поменяются какие‑то политические течения»

Станислав Черчесов высказался о недопуске молодежной сборной России до Евро-2027.

В понедельник стало известно , что молодежная сборная России не допущена к жеребьевке отбора Евро-2027, где определятся участники футбольного турнира Олимпийских игр-2028 года от зоны УЕФА.

«Что касается 2028 года. Не знаю, какие там есть нюансы при жеребьевке, но это немного рано. Сейчас 2025 год, может, поменяются какие‑то политические течения.

Может воспользоваться этой ситуацией? Сейчас нет Лиги чемпионов. Понятно, что хочется стать чемпионом и играть в Лиге чемпионов.

Как воспользоваться? Больше уделять внимание россиянам и давать возможность», – сказал бывший тренер сборной России.