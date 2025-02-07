Дюков о недопуске молодежки к отбору на Евро: «К нам есть изменение в настроениях. Представитель УЕФА об этом четко сказал»

Александр Дюков оценил недопуск молодежной сборной России к Евро.

Сборная России U21 не примет участие в жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2027.

– Есть ли объяснения недопуску молодежной сборной России на Евро‑2027?

– В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли соответствующее решение. Оно распространяется и на молодежные команды.

На конференции выступали представители ФИФА и УЕФА. Да, пока мы не допущены к жеребьевке этих турниров.

Но изменение в настроениях и отношениях к нам есть. Представитель УЕФА об этом четко сказал, – сказал президент РФС Александр Дюков.