Дюков о недопуске молодежки к отбору на Евро: «К нам есть изменение в настроениях. Представитель УЕФА об этом четко сказал»
Александр Дюков оценил недопуск молодежной сборной России к Евро.
Сборная России U21 не примет участие в жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2027.
– Есть ли объяснения недопуску молодежной сборной России на Евро‑2027?
– В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли соответствующее решение. Оно распространяется и на молодежные команды.
На конференции выступали представители ФИФА и УЕФА. Да, пока мы не допущены к жеребьевке этих турниров.
Но изменение в настроениях и отношениях к нам есть. Представитель УЕФА об этом четко сказал, – сказал президент РФС Александр Дюков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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