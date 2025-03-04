  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кахигао про траты «Спартака» зимой: «Все дорожает, в супермаркетах цены тоже выше, чем год назад. Футбол отражает нашу жизнь»
29

Кахигао про траты «Спартака» зимой: «Все дорожает, в супермаркетах цены тоже выше, чем год назад. Футбол отражает нашу жизнь»

Спортивный директор «Спартака» объяснил траты на трансферы.

Красно-белые зимой приобрели вратаря Илью Помазуна (заплатили 1,2 млн евро согласно Transfermarkt), форварда Ливая Гарсию (18,7 млн) и вингера Пабло Солари (10 млн).

«На многие рынки мы не могли зайти, где-то цены взлетели очень сильно. Возможно, футболист, который стоил 500 тысяч, сейчас стоит 1,5-2 миллиона.

Все дорожает. В супермаркетах цены тоже выше, чем были год назад. Футбол, в целом, отражает нашу жизнь», – сказал Франсис Кахигао.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoФрансис Кахигао
деньги
logoСпартак
logoИлья Помазун
Политика
logoПабло Солари
logoЛивай Гарсия
logoпремьер-лига Россия
еда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кахигао про Гарсию в «Спартаке» за 20 млн: «Он может играть справа и слева. 27 лет – это хуже, чем 19 или 21, в плане перепродажи, но мы берем игрока на несколько лет»
36вчера, 12:25
Кахигао о трансферах «Спартака»: «Никогда не работал в таких условиях – санкции и политическая ситуация. Какие-то страны и лиги не хотели сотрудничать»
9вчера, 11:39
Мостовой о трансферах «Спартака»: «Идет переплата за новичков, тратятся огромные деньги. Чтобы затащить хорошего игрока в РПЛ, надо переплатить агентам, их друзьям, всем»
82 марта, 13:55
Бабаев о тратах «Зенита» и «Спартака»: «Не вижу возможности хотя бы частичной окупаемости этих инвестиций. Ранее ЦСКА мог претендовать на 20-25 млн евро от еврокубков, сейчас этого нет»
3328 февраля, 13:46
Тимур Гурцкая: «Спартак» провалил трансферное окно, Кахигао плохо сработал. Гарсия еще в минус пойдет – купили на лавку за 20 млн евро. Солари и так бы пришел»
3028 февраля, 10:42
Главные новости
Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Ливерпуля», «Барселона» в гостях у «Бенфики», «Бавария» примет «Байер», «Интер» сыграет с «Фейеноордом»
1378 минут назад
«Боули вложил миллиарды в «Челси» и обвиняется в том, что тратит слишком много! Кажется, теперь я видел все». Экс-владелец «Кристал Пэлас» Джордан о критике руководства топ-клубов
511 минут назад
Мостовой о тренерской лицензии: «Я теперь звезда, стал очень занятым, все комментарии через представителя. Если серьезно, буду рад кому-то помочь в деле, которому отдал всю жизнь»
1413 минут назад
Киммих пока не принял, но и не отверг «топ-контракт» от «ПСЖ» до 2029 года. Переговоры с «Баварией» возобновятся в четверг
320 минут назад
Денисов об академии «Зенита»: «Насрать на ваши ЮФЛ и чемпионат России – вы должны машин выпускать в 18-19 лет, готовых игроков, которых не надо учить. А у нас 18-летний маленьким считается»
3724 минуты назад
«Бавария» и «Байер» сражаются за четвертьфинал ЛЧ! Заряжайте на игру с фрибетом 7777 рублей
31 минуту назадРеклама
Магуайр и Угарте из-за травм пропустят 1-й матч «МЮ» с «Сосьедадом»
834 минуты назад
Агент Виртца опроверг переговоры с «Ман Сити»: «Фэйковые новости»
637 минут назад
В «Барсе» для Ямаля разработали план питания в Рамадан, чтобы минимизировать последствия дневного голодания
4340 минут назад
Луис Энрике и Педро из «Зенита» и Батраков из «Локо» – в сотне игроков не из топ-лиг, больше всего подорожавших за полгода. Первый в списке от CIES – Агехова из «Порту»
947 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
17-летний Нванери – игрок февраля в «Арсенале». Хавбек забил «Ман Сити» и сделал ассист в игре с «Лестером»
1 минуту назад
«МЮ» провел переговоры о новом контракте с Майну. Агенты 19-летнего полузащитника требуют повыить ему зарплату до 180000 фунтов в неделю (Daily Mail)
14 минуты назад
Галактионов о тратах «Спартака» и «Зенита»: «Хорошо живут! Если есть возможность у них, надо порадоваться за коллег»
432 минуты назад
«Фейеноорд» – «Интер». Лаутаро и Тюрам в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
1438 минут назад
«Смолов – самый красивый, Дзюба – секс, Акинфеев – симпатяга». Блогер Маш Милаш о футболистах
1359 минут назад
Моуринью о работе в Шотландии: «Почему бы и нет? Говорят, это лига двух команд, но главное – страсть. «Селтик» и «Рейнджерс» – большие клубы с высокими ожиданиями»
1сегодня, 16:25
Карпин об уходе из «Ростова»: «На собрании попрощался с командой, присел в номере, в котором провел 7 лет. Решение мое, а на глаза все равно наворачивались слезы»
7сегодня, 16:13
Гол Чалова пяткой признали лучшим в 23-м туре Суперлиги Греции – форвард отличился в матче с «Ламией»
3сегодня, 15:47Видео
Грулев о том, что Пиняев прочитал одну книгу в жизни: «Ничего необычного – кто-то неусидчивый, кто-то просто не любит. Читаю на сборах, понемногу на английском»
9сегодня, 15:33
«Шанхай» Слуцкого обыграл «Кавасаки» в азиатской ЛЧ – 1:0. Это лишь 2-й сухой матч «Шэньхуа» в турнире в этом сезоне
1сегодня, 15:29