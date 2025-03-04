Кахигао про траты «Спартака» зимой: «Все дорожает, в супермаркетах цены тоже выше, чем год назад. Футбол отражает нашу жизнь»

Спортивный директор «Спартака» объяснил траты на трансферы.

Красно-белые зимой приобрели вратаря Илью Помазуна (заплатили 1,2 млн евро согласно Transfermarkt), форварда Ливая Гарсию (18,7 млн) и вингера Пабло Солари (10 млн).

«На многие рынки мы не могли зайти, где-то цены взлетели очень сильно. Возможно, футболист, который стоил 500 тысяч, сейчас стоит 1,5-2 миллиона.

Все дорожает. В супермаркетах цены тоже выше, чем были год назад. Футбол, в целом, отражает нашу жизнь», – сказал Франсис Кахигао .