Кахигао про траты «Спартака» зимой: «Все дорожает, в супермаркетах цены тоже выше, чем год назад. Футбол отражает нашу жизнь»
Спортивный директор «Спартака» объяснил траты на трансферы.
Красно-белые зимой приобрели вратаря Илью Помазуна (заплатили 1,2 млн евро согласно Transfermarkt), форварда Ливая Гарсию (18,7 млн) и вингера Пабло Солари (10 млн).
«На многие рынки мы не могли зайти, где-то цены взлетели очень сильно. Возможно, футболист, который стоил 500 тысяч, сейчас стоит 1,5-2 миллиона.
Все дорожает. В супермаркетах цены тоже выше, чем были год назад. Футбол, в целом, отражает нашу жизнь», – сказал Франсис Кахигао.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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