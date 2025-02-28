Тимур Гурцкая: «Спартак» провалил трансферное окно, Кахигао плохо сработал. Гарсия еще в минус пойдет – купили на лавку за 20 млн евро. Солари и так бы пришел»
Красно-белые приобрели вратаря Илью Помазуна, форварда Ливая Гарсию и полузащитника Пабло Солари.
«Клуб провалил зимнее окно. «Спартак» взял спортивного директора за 10 млн рублей в месяц и провалил окно. При нем пришел Солари, который и был на рынке, он и без Кахигао бы пришел. Рассчитали кучу футболистов с компенсацией.
Кахигао сработал плохо. Ни по одному пункту нельзя поставить даже тройку. Покупка Ливая Гарсии еще пойдет в минус.
Возможно, игрок был в списках Амарала, и Кахигао просто доводил сделку. Но должна быть оценка: ты покупаешь футболиста в 20 млн евро на лавку, и ты себя сильно подставляешь. Первый трансфер за огромные деньжищи – не игрок основного состава.
Но если бы он взял Саласара, еще на фоне того, что его не купил «Зенит», это было бы очень круто», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая.
Гурцкая о причинах ухода Карпина из «Ростова»: «Усталость. Плюс, если думает работать в клубе, надо хвост отрубить. Может, и сборная тоже»
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