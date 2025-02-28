Бабаев о тратах «Зенита» и «Спартака»: «Не вижу возможности хотя бы частичной окупаемости этих инвестиций. Ранее ЦСКА мог претендовать на 20-25 млн евро от еврокубков, сейчас этого нет»

Роман Бабаев считает, что высокие траты клубов нельзя окупить в текущих условиях.

– Вы сказали в интервью о том, что ЦСКА не готов конкурировать по финансам и целеполаганию трансферов с «Зенитом» и «Спартаком». То есть будь у клуба такие финансовые возможности, как у конкурентов, вы бы не тратили столько на трансферы?

– Если бы спросили меня, то лично я – нет. Я отвечаю, скажем так, за дебет с кредитом, и с меня потом совершенно справедливо будут спрашивать. Просто не вижу возможности для хотя бы частичной окупаемости этих инвестиций.

Потому что, когда мы играли в еврокубках, могли претендовать регулярно на 20-25 млн евро просто за попадание в групповую стадию Лиги чемпионов, это без бонусов, без выхода в плей-офф. Конечно, Лига Европы приносила поменьше, но к 10 млн цифра приближалась.

Далее – доход от трансферов. Вы прекрасно помните, как ЦСКА продавал игроков, и всегда достаточно выгодно для клубной кассы. Сейчас и тот, и другой сценарий невозможны. В чемпионате России есть потолок по средствам, которые можно заработать от участия – призовые от ТВ-контракта, от спонсоров, – сказал генеральный директор ЦСКА .